La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que al gobierno que ella encabeza no le genera preocupación lo que pueda declarar el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien este lunes se declaró culpable ante la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York.

“No, lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento”.

Por otro lado, informó que será en septiembre cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visite Palacio Nacional para reunirse con ella y para firmar el acuerdo amplio en materia de seguridad, mediante el cual se regulará la coordinación entre ambas naciones. (Por Arturo García Caudillo)