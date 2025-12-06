Domingo 7 de diciembre: La señora Tomasa es un grupo originario de Barcelona surgido en 2012. El origen de su nombre viene precisamente de su primer éxito de título homónimo. Con una carrera de apenas 13 años y 3 discos de estudio, La Señora Tomasa se ha posicionado en el gusto de sus fans gracias a su particular género; definido por la fusión de cadencias latinas, afrocubanas, boogaloo, salsa, timba, guaguancó o cha-cha-cha con bases electrónicas, procedentes del drum and bass, el dubstep o el house.