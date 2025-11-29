Domingo 30 de noviembre: Queralt Lahoz es una cantante nacida en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona… Y hoy en día es una de las cantantes más relevantes de España gracias a su fusión musical que va del flamenco, soul, rap y la música electrónica, logrando una propuesta única.
Su debut fue en 2017 con el EP 1917.
🎶 ¿Qué pasa en Foro Fil? – Queralt Lahoz
