A un par de días de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de la Marcha Feminista del 8M, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández hace votos para que la manifestación se lleve a cabo de forma pacífica.

“El año pasado fue una manifestación pacífica, esperemos que este año también lo sea y que ojalá lo más pronto posible nos encontremos en las calles sin necesidad de poner vallas, porque hay que decirlo también, muchas mujeres policías han sido violentadas en estas manifestaciones al grado de llegar con altos niveles de heridas a los hospitales. Entonces ojalá sea una marcha pacífica”.

Y de paso, hizo un llamado a las manifestantes que si tienen una queja, un reclamo, planteamiento, exigencia o denuncia, lo hagan ante la Secretaría de la Mujeres. (Por Arturo García Caudillo)