El peso mexicano registró una depreciación frente al dólar este viernes en medio de la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
La moneda mexicana perdió 0.68 por ciento, lo que llevó al tipo de cambio a 17.82 pesos por billete verde.
La presión en los mercados se intensificó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump exigiera la “rendición incondicional” de Irán.
A esto se sumó el rechazo en la Cámara de Representantes a una resolución que buscaba obligar al gobierno estadounidense a poner fin a los ataques contra ese país.
Peso se deprecia y dólar sube a 17.82 por tensiones entre EU e Irán
