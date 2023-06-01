El peso mexicano registró una depreciación frente al dólar este viernes en medio de la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La moneda mexicana perdió 0.68 por ciento, lo que llevó al tipo de cambio a 17.82 pesos por billete verde.

La presión en los mercados se intensificó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump exigiera la “rendición incondicional” de Irán.

A esto se sumó el rechazo en la Cámara de Representantes a una resolución que buscaba obligar al gobierno estadounidense a poner fin a los ataques contra ese país.