Ante las controversias suscitadas en el pleno del ayuntamiento de Guadalajara, donde la regidora Cecilia López Haro reclama su puesto como edil y el regidor Arturo Aviña no lo devuelve, o el reclamo de Roberto Delgadillo, hermano de la candidata a la gubernatura, Claudia Delegadillo, quien exige un espacio por ser suplente de Pablo Lemus, el gobernador electo dijo que debe ser el ayuntamiento quien resuelva los conflictos.

Al replicar que el ayuntamiento ya le aventó el conflicto al IEPC para que resuelva, Lemus entonces pidió que se judicialice:

“Que se dirime en el tribunal, que se dirime en el tribunal, así de sencillo. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que los tribunales deciden. Y si ese lugar es para Armando Aviña, si ese lugar es para Roberto Delgadillo o para Cecilia Haro, que se respete”.

Lemus dijo no estar arrepentido de poner al hermano de su rival político, Roberto Delgadillo como suplente. Aseguró que no hay rompimiento con él, a pesar que respaldó a su hermana en la campaña, y pidió darle cierre al capítulo electoral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)