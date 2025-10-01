A doce días de las lluvias que inundaron cinco entidades, aún quedan 95 localidades incomunicadas, en tanto que el servicio eléctrico ha sido restablecido casi al 98 por ciento, así lo informa el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

“Las localidades ya comunicadas son 195 de 288, esto representa cercano al 70 por ciento de comunidades que ya tienen paso. En el caso de servicios de la energía eléctrica, tenemos que Hidalgo ya está al 97.64 por ciento; Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya están con servicio completo y Veracruz 99.93 por ciento, esto da 99.38 por ciento de localidades y comunidades ya con energía eléctrica”.

Asimismo, se han atendido 979 escuelas que resultaron afectadas y se han censado 85 mil viviendas. (Por Arturo García Caudillo)