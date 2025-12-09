Aunque la Linea 4 está lista para a operar, quedarán algunos pendientes que se solventarán en las próximas semanas, pero que no afectarán ni la operación ni calidad del servicio, indica el director de Siteur, Amilcar López.

“Vamos a empezar con una operación manual, donde el proyecto que técnicamente se le denomina de señalización y telecom va a tardar algunas semanas más pero que esto no afecta en la prestación del servicio. Prácticamente la L1 que acaba de cumplir 36 años en el mes de septiembre, de esos 36 operó 34 años de manera manual. Así vamos a arrancar L4 y vamos a tardar unas semanas para terminar todo el proyecto de señalización y telecomunicación”.

Amilcar López informa que las redes sociales de Siteur están listas para recibir las observaciones de los usuarios, sobre todo en estas dos semanas de gratuidad a partir del lunes. (Por Gricelda Torres Zambrano)