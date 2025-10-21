La quema de cinco vehículos registrada en menos de 24 horas la semana pasada en el municipio de Teocaltiche fue una reacción del crimen organizado ante los operativos recientes del Gobierno de Jalisco que resultaron en aseguramientos de armas, droga y vehículos blindados, informó el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Pues siempre que hacemos este tipo de operativos —hicimos dos muy fuertes— lo que pasa son reacciones de los grupos delincuenciales que se ven afectados por esos operativos que hacemos en conjunto con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Le vamos a seguir avanzando en Teocaltiche, aun con la resistencia de algunos grupos delictivos”.

Lemus explicó que los vehículos incendiados en el centro de Teocaltiche fueron parte de la respuesta violenta de organizaciones criminales que se vieron afectadas por las acciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y fuerzas estatales. (Por Edgar Flores Maciel)