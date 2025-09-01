La bancada de Morena en el Congreso de Jalisco informó que continúa a la espera de las propuestas de modificación al dictamen de reforma judicial, el cual ya fue aprobado por la Comisión de Seguridad y Justicia.

El coordinador del grupo parlamentario, Miguel de la Rosa, explicó que las sugerencias provendrán de la bancada de Movimiento Ciudadano, tras el compromiso asumido durante una reunión con el gobernador del estado.

“Estaría ya en tiempo de una segunda lectura. Estamos esperando a que cumpla MC el compromiso que asumió en la reunión con el gobernador de hacernos llegar una lista de propuestas de modificación al dictamen. En cuanto nos las propongan, las estaremos discutiendo los grupos parlamentarios para ver cuáles de ellas pueden ser pertinentes en el ajuste del dictamen”.

De la Rosa agregó que el objetivo es alcanzar consenso entre las diferentes fracciones parlamentarias para que la iniciativa sea respaldada de manera conjunta durante su discusión en el pleno. (Por Marck Hernández)