A unos días de que inicie oficialmente la revisión del TMEC, empresarios mexicanos y funcionarios del Gobierno Federal participan de una histórica misión comercial de México en Canadá, donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló

“¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos buscando nuevas oportunidades, queremos trabajar muy de cerca con Canadá, no sólo este año, sino los próximos diez, veinte o cincuenta años. Sabemos que el mundo está cambiando muy rápidamente y en muchas formas, geopolíticamente, tecnológicamente y la forma en la que la economía trabaja en el mundo. Así que nosotros necesitamos ser amigos cercanos, tener empresas cercanas, países cercanos, con valores similares, instituciones económicas parecidas además de eventos de libre comercio”.

En esta misión comercial participan 244 empresas mexicanas, las cuales sostienen más de mil reuniones de negocios con compañías canadienses. (Por Arturo García Caudillo)