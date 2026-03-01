Aunque no se ha erradicado el problema de agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, de marzo a la fecha el número de reportes se redujo en un 80 por ciento, asegura el director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda.

“Seguimos teniendo algunos reportes, pero mira, en número muy importantes, en marzo tuvimos mil 032 reportes en total que fue el pico más alto y hoy en día los reportes que hemos tenido baja el 80 por ciento. Nuestro reporte último que hemos tenido en este tema nos lleva a los 225 reportes, pero no podemos decir que estamos en cero. Nos ha ayudado mucho el programa que tuvimos de lavado de tanques”.

Jáuregui Castañeda indica que debido a los bajos niveles por el estiaje, se hará una pausa en el lavado de tanques. Sostiene que continúa el monitoreo sobre la calidad del agua, que se mantiene en la norma. (Por Gricelda Torres Zambrano)