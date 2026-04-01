La edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara concluyó con una gala de premiación la tarde de este sábado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Previo a la ceremonia, la directora del festival, Estrella Araiza, compartió su balance de esta edición.

“Mi primera impresión es que fue muy exitoso, que muchas películas se fueron muy contentas, que pudimos tener estrenos muy relevantes para, o sea que van a seguir siendo relevantes en el año calendario, y eso me da muchísimo orgullo y estoy contenta al respecto”.

La gran ganadora fue “Querida Fátima”, que obtuvo tres reconocimientos: Mejor Dirección, Mejor Película Mexicana y el Premio del Público. Mientras que, “Hangar Rojo” destacó como la triunfadora en la categoría de Largometraje Iberoamericano de Ficción. (Por Katia Plascencia Muciño)