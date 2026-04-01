La cantante Kany García se presentó este sábado por la noche en el Auditorio Telmex como parte de su nuevo tour, que dio inicio en nuestro país y con el que dejó la “Puerta abierta” a un viaje íntimo a través de sus canciones.

El show comenzó con videos y fotografías de su infancia, para demostrar su crecimiento artístico. Acompañada de amplias pantallas que enriquecieron la atmósfera del espectáculo, Kany interpretó temas como “García”, “Una vida buena”, y “La mala era yo”.

Siempre cercana a sus fanáticos, incluyó canciones que no había interpretado en otras giras, como “Óxido”, “Remamos” y “Me quedé sola”. Como momento especial, invitó a su telonera Nello, artista venezolana, con quien interpretó “Lo que en ti veo” a dueto.

Para cerrar la noche, llegaron las notas de “La culpa” y “Tierra mía”, que el público coreó con entusiasmo, y con el deseo de recibir nuevamente a la boricua en Guadalajara. (Por Pilar Gutiérrez)