La cantante Kany García se presentó este sábado por la noche en el Auditorio Telmex como parte de su nuevo tour, que dio inicio en nuestro país y con el que dejó la “Puerta abierta” a un viaje íntimo a través de sus canciones.
El show comenzó con videos y fotografías de su infancia, para demostrar su crecimiento artístico. Acompañada de amplias pantallas que enriquecieron la atmósfera del espectáculo, Kany interpretó temas como “García”, “Una vida buena”, y “La mala era yo”.
Siempre cercana a sus fanáticos, incluyó canciones que no había interpretado en otras giras, como “Óxido”, “Remamos” y “Me quedé sola”. Como momento especial, invitó a su telonera Nello, artista venezolana, con quien interpretó “Lo que en ti veo” a dueto.
Para cerrar la noche, llegaron las notas de “La culpa” y “Tierra mía”, que el público coreó con entusiasmo, y con el deseo de recibir nuevamente a la boricua en Guadalajara. (Por Pilar Gutiérrez)
Kany García inicia gira en México con emotivo concierto en el Auditorio Telmex
La cantante Kany García se presentó este sábado por la noche en el Auditorio Telmex como parte de su nuevo tour, que dio inicio en nuestro país y con el que dejó la “Puerta abierta” a un viaje íntimo a través de sus canciones.