Todo se encuentra listo para que este domingo se corra la edición XL del Medio Maratón de Guadalajara que busca mantener su etiqueta Platino, informa su director David Prado, quien menciona que quieren tener un 21K más rápido y por eso se eliminó el paso por el puente atirantado.

“Pues realmente pudimos tener más playeras, nos dio para 2 mil, para llegar así a 23 mil y ya estamos en los últimos detalle para poder tener uno de los mejores eventos aquí en la ciudad. Estamos buscando tratar de tener un Medio Maratón más rápido lo que nos pueda posicionar con los atletas elite y pensando en mejorar estos tiempos estamos eliminando uno de los columpios más pesados que tenía la ruta del Medio Maratón, como es de los arcos del Milenio al Matute y creemos que eso puede facilitar el tema para que sea más rápido el evento”.

El Medio Maratón de Guadalajara tendrá su salida y meta en la Zona de la Minerva; entregará premios por 82 mil dólares entre los ganadores de la diferentes categorías y esta mañana fueron presentadas la medalla y la playera conmemorativas del evento. (Por Manuel Trujillo Soriano)