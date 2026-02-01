El ciclista mexicano, Isaac del Toro inició la temporada del año con una victoria, al ganar hoy la primera etapa del UAE Tour que se realiza en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos y la cual fue recortada de 144 a 118 kilómetros, debido a las ráfagas de viento en el trazado original. Sobre su victoria señaló.

“Creo que es una competencia que es un poco predecible pero el nervio a veces traiciona, afortunadamente gane la primera etapa y tiene cierta relevancia, pero al final no hay que creerse mucho ni lo bueno, ni lo malo y hay que seguir trabajando”.

El suizo Silvan Dillier, estuvo de líder por más de 80 kilómetros, pero sufrió una ponchadura, situación que aprovechó el “Torito” mexicano para lanzarse con todo y llevarse la victoria con un sprint de más de 200 metros. (Por Manuel Trujillo Soriano)