Con doce destinos turísticos, 140 mil habitaciones y conectividad con cien ciudades en todo el mundo, incluidas las 16 sedes mundialistas, Quintana Roo está listo para recibir a los turistas en estas vacaciones de semana santa y siempre, así lo comenta la gobernadora, Mara Lezama.

“Les esperamos siempre en el Caribe Mexicano y el sargazo no está ni en todas las playas ni todos los días, lo quiero dejar muy claro, está el sol, el mar Caribe, las lagunas, los cenotes, el mar, la arena y sobre todo, la gente maravillosa de Quintana Roo, que quiere recibirles y apapacharles aquí, en el Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones”.

Asimismo, dio a conocer el proyecto estratégico Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, mediante el cual espera atraer mil 300 millones de dólares de inversión, generando con ello diez mil empleos directos y 22 mil indirectos. (Por Arturo García Caudillo)