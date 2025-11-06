Tras el anuncio del gobernador Pablo Lemus de que la línea cuatro del tren ligero comenzará pruebas con pasajeros en el mes de diciembre, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Quirino Velázquez, celebró que se tratara de una deuda de transporte que por fin se cumplirá para esa zona de la ciudad.

“A las y los tlajomulquenses, que el día 15 de diciembre al fin este sueño anhelado arranca con toda fuerza y seguirán las construcciones de algunos nodos y temas que falten. Pero ya vamos a arrancar este tema, va a ser manual en algunos cruces, va a ser con una velocidad más baja, pero queremos iniciar ya para que la gente empiece a tomar esta nueva dinámica”.

Del 15 de diciembre al 1 de enero, el servicio de la línea 4 del tren ligero será gratuito, según anunció el propio gobernador Pablo Lemus Navarro. (Por Gustavo Cárdenas)