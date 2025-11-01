Durante la presentación del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus Navarro, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que se siente respaldada y que ha hecho equipo con el mandatario jalisciense para sacar adelante los proyectos municipales.
“Decirles que me siento muy contenta, es un primer gran año de nuestro gobernador, ha respaldado a Guadalajara, hemos hecho equipo, como él lo compartió, estamos haciendo cosas por la ciudad, por las y los tapatíos, y sabemos que si le va bien a él, le va bien a Guadalajara y le va bien a Jalisco y al país. Estamos muy orgullosos de su primer año y felices de seguir haciendo equipo”.
Verónica Delgadillo, junto con los presidentes municipales del Área Metropolitana, asistieron al primer informe de Pablo Lemus. (Por Gustavo Cárdenas)
Delgadillo celebra logros del gobernador Pablo Lemus
