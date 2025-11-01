Durante la presentación del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus Navarro, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que se siente respaldada y que ha hecho equipo con el mandatario jalisciense para sacar adelante los proyectos municipales.

“Decirles que me siento muy contenta, es un primer gran año de nuestro gobernador, ha respaldado a Guadalajara, hemos hecho equipo, como él lo compartió, estamos haciendo cosas por la ciudad, por las y los tapatíos, y sabemos que si le va bien a él, le va bien a Guadalajara y le va bien a Jalisco y al país. Estamos muy orgullosos de su primer año y felices de seguir haciendo equipo”.

Verónica Delgadillo, junto con los presidentes municipales del Área Metropolitana, asistieron al primer informe de Pablo Lemus. (Por Gustavo Cárdenas)