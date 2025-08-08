El líder del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, publicó una carta desde la cárcel de Brooklyn, Estados Unidos, en donde permanece recluido.

En el documento, el narcotraficante se queja del trato y el aislamiento que mantiene en dicho lugar, en donde lo tratan como “terrorista”.

Caro Quintero pide audiencia al juez, a sólo unos días de que la Fiscalía estadounidense señalara que no pedirá pena de muerte para el capo mexicano, acusado de narcotráfico, lavado de dinero, asociación delictuosa y por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, registrado en febrero de 1985, cuando se desempeñaba como agente de la DEA en México.