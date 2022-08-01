Al reiterar que no es una medida nueva ni con intenciones recaudatorias, el director de Justicia Civil de Guadalajara, Fernando Preciado, indica que de octubre a la fecha han sido sancionadas más de 700 personas por tirar basura en la calle.

“Que del primero de octubre a la fecha, han sido puestos a disposición 725 personas por tirar basura, de ellos 599 casi 600, llevaron a cabo trabajo comunitario en algún espacio público de nuestra ciudad, haciendo limpieza y 115 cumplieron cumplieron con su arresto y solamente once personas infractores por tirar basura, pagaron multa”.

El Ayuntamiento de Guadalajara anunció el reforzamiento de los operativos sobre todo en corredores comerciales y en colonias reincidentes entre otros, a partir de agosto. Las multas insiste, están contempladas en los reglamentos desde el año 2000. (Por Gricelda Torres Zambrano)