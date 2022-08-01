Al reiterar que no es una medida nueva ni con intenciones recaudatorias, el director de Justicia Civil de Guadalajara, Fernando Preciado, indica que de octubre a la fecha han sido sancionadas más de 700 personas por tirar basura en la calle.
“Que del primero de octubre a la fecha, han sido puestos a disposición 725 personas por tirar basura, de ellos 599 casi 600, llevaron a cabo trabajo comunitario en algún espacio público de nuestra ciudad, haciendo limpieza y 115 cumplieron cumplieron con su arresto y solamente once personas infractores por tirar basura, pagaron multa”.
El Ayuntamiento de Guadalajara anunció el reforzamiento de los operativos sobre todo en corredores comerciales y en colonias reincidentes entre otros, a partir de agosto. Las multas insiste, están contempladas en los reglamentos desde el año 2000. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Más de 700 personas han sido sancionadas por tirar basura en GDL
