En una comparecencia exprés que duró apenas una hora, el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó ante la Primera Comisión de asuntos políticos e internacionales de la Comisión Permanente, su ratificación como embajador de México en el Reino Unido, la cual fue aprobada por mayoría de votos.

En ausencia de legisladores del PAN, PRI, y PT, Gertz Manero se autocalificó como “un servidor de la ley”, y se comprometió a defender los intereses de México en Europa.

Tras el aval, el dictamen fue turnado a la mesa directiva y será el lunes 26 de enero, cuando el pleno de la Comisión Permanente lo someta a votación. De ser aprobado, el exfiscal rendirá protesta ese mismo día.