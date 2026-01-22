En una comparecencia exprés que duró apenas una hora, el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó ante la Primera Comisión de asuntos políticos e internacionales de la Comisión Permanente, su ratificación como embajador de México en el Reino Unido, la cual fue aprobada por mayoría de votos.
En ausencia de legisladores del PAN, PRI, y PT, Gertz Manero se autocalificó como “un servidor de la ley”, y se comprometió a defender los intereses de México en Europa.
Tras el aval, el dictamen fue turnado a la mesa directiva y será el lunes 26 de enero, cuando el pleno de la Comisión Permanente lo someta a votación. De ser aprobado, el exfiscal rendirá protesta ese mismo día.
Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido
En una comparecencia exprés que duró apenas una hora, el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó ante la Primera Comisión de asuntos políticos e internacionales de la Comisión Permanente, su ratificación como embajador de México en el Reino Unido, la cual fue aprobada por mayoría de votos.