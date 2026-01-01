El Gobierno de Jalisco informó que, a cuatro días de iniciado el proceso de entrega de la Tarjeta Única, se han otorgado 15 mil plásticos en los 11 módulos instalados tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado.

De acuerdo con la autoridad, el promedio acumulado equivale a unas 340 tarjetas por día entre todos los puntos de atención.

En su comunicado, el Gobierno estatal señaló que el módulo del parque San Jacinto registró una de las mayores afluencias; no obstante, durante tres días consecutivos dicho espacio permaneció con baja concurrencia.

Si se toma como referencia la cifra oficial, este módulo habría entregado alrededor de 340 tarjetas diarias, lo que representa aproximadamente el 6 por ciento de su capacidad operativa, estimada en hasta cinco mil plásticos por día según datos de las propias autoridades. (Por Edgar Flores Maciel)