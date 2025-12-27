El futbolista mexicano Raúl Jiménez marcó gol y le dio el triunfo al Fulham de 1-0 sobre el West Ham, al continuar la fecha 18 de la Liga Premier.

El tanto de Raúl fue de cabeza y a solo cinco minutos para el final del juego, que representa su gol 63 en la Liga Inglesa y se coloca como el séptimo mejor goleador histórico entre los jugadores latinos en el balompié de Inglaterra.

En otros encuentros: El líder Arsenal venció 2-1 al Brighton & Hove Albion. Liverpool se impuso 2-1 al Wolverhampton Wanderers y el Manchester City también ganó por 2-1 al Nottingham Forest.