La Carretera a Chapala contará con 12 carriles y pavimento de concreto hidráulico también en dirección a El Salto, anunció el gobernador Pablo Lemus.

El mandatario informó que, desde este sábado esa vialidad y el Camino Real a Colima permanecen abiertas tras obras de repavimentación.

Destacó que en el tramo Aeropuerto–Periférico, la vía pasó de ocho a 12 carriles.

Aunque ya opera la circulación, continuarán trabajos en banquetas, ciclovía, alumbrado, puentes y estaciones de la Línea 5.

Lemus adelantó que en 2026 se ejecutará la segunda etapa hacia El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.