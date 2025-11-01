La Carretera a Chapala contará con 12 carriles y pavimento de concreto hidráulico también en dirección a El Salto, anunció el gobernador Pablo Lemus.
El mandatario informó que, desde este sábado esa vialidad y el Camino Real a Colima permanecen abiertas tras obras de repavimentación.
Destacó que en el tramo Aeropuerto–Periférico, la vía pasó de ocho a 12 carriles.
Aunque ya opera la circulación, continuarán trabajos en banquetas, ciclovía, alumbrado, puentes y estaciones de la Línea 5.
Lemus adelantó que en 2026 se ejecutará la segunda etapa hacia El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.
Anuncia Lemus intervención de carretera a Chapala hacia El Salto
