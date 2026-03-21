El delantero mexicano Raúl Jiménez marcó un gol en el triunfo del Fulham de este sábado, que venció 3-1 al Burnley por la fecha 30 de la Liga Premier Inglesa. Raúl entró de cambio al minuto 82 y en tiempo de compensación anotó de penal.

Por su parte Liverpool se llevó una derrota al caer 2-1 de visita al Brighton.

Luego de 5 meses sin jugar, Santiago Giménez reapareció con el Milán al entrar de cambio al minuto 77 en el triunfo de su equipo sobre el Torino de 4 goles por 2.

Representa que el llamado Chaquito se recuperó de una larga lesión de tobillo y ya podrá ser contemplado para la Selección Mexicana a 82 días para el Mundial 2026. (Por Martín Navarro Vásquez)