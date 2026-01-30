La directiva del Monterrey hizo oficial el traspaso del jugador argentino, naturalizado mexicano, Germán Berterame al Miami de la MLS, luego de varias semanas de negociaciones.

“Berte destacó por su velocidad, potencia, desequilibrio y contundencia, que le hicieron ganarse el reconocimiento de la Afición. Disputó 239 partidos con el Monterrey, de los cuales 132 fueron en la Liga BBVA MX, 10 en la Copa de Campeones de la CONCACAF, 7 en la Leagues Cup y 4 en el Mundial de Clubes de la FIFA. Germán anotó 68 goles, repartidos en 55 anotaciones en la Liga BBVA MX, 6 en la Leagues Cup, 4 en la Copa de Campeones de CONCACAF y 3 en el Mundial de Clubes de la FIFA”, explica la directiva en un comunicado.

“Sus destacadas actuaciones con Rayados lo llevaron a ser convocado a la Selección Mexicana, en partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El Club reconoce el compromiso y la trayectoria de Germán, y le desea lo mejor en su futuro”, agrega. (Por Martín Navarro Vásquez)