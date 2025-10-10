La tormenta tropical “Raymond” pasará por las costas de Jalisco para dirigirse hacia Baja California, pero aunque se aleje del estado dejará los famosos remanentes, explicó el director operativo de Protección Civil del Estado, Ignacio Ramírez, al pronosticar lluvias intensas y oleaje alto en todo el litoral.

“Se está alejando en este momento; sin embargo, vamos a mantener la vigilancia porque efectivamente vamos a tener remanentes en toda la zona costera y también en la zona serrana. También estamos teniendo presencia sobre las comandancias regionales tanto de El Grullo y Talpa para la Sierra Occidental y Sierra de Amula. —¿Cuándo se cree que se alejará por completo, cuándo dejaremos de hablar de ‘Raymond’ en Jalisco?— Según los pronósticos hasta el lunes seguramente es donde se estará debilitando”.

La revisión de la trayectoria e intensidad de la tormenta tropical “Raymond” se realiza cada 12 horas y se publica en los canales oficiales de las autoridades. (Por Gustavo Cárdenas)