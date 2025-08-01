El cineasta Guillermo del Toro anunció que se asociará con una escuela de cine de París y Netflix para crear un centro de formación que ayude a preservar la técnica histórica de animación “Stop Motion”.

El tapatío considera que el “Stop Motion” es un arte que está fuera del alcance de la inteligencia artificial.

Los detalles del proyecto, como la inversión y el equipamiento, se finalizarán en los próximos meses. (Por Katia Plascencia Muciño)