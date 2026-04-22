La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió este miércoles al público con nuevas medidas de seguridad, luego del ataque armado que dejó una turista canadiense muerta y 13 extranjeros heridos.

Autoridades desplegaron elementos federales y reforzaron los filtros de acceso, con revisiones a visitantes y vehículos.

Pese a la incertidumbre que dejó el ataque, turistas comenzaron a regresar y comerciantes reanudaron actividades.