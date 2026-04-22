La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió este miércoles al público con nuevas medidas de seguridad, luego del ataque armado que dejó una turista canadiense muerta y 13 extranjeros heridos.
Autoridades desplegaron elementos federales y reforzaron los filtros de acceso, con revisiones a visitantes y vehículos.
Pese a la incertidumbre que dejó el ataque, turistas comenzaron a regresar y comerciantes reanudaron actividades.
Reabre Teotihuacán con reforzamiento de seguridad tras ataque armado
La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió este miércoles al público con nuevas medidas de seguridad, luego del ataque armado que dejó una turista canadiense muerta y 13 extranjeros heridos.