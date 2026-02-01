La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aceptó integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Alcalde calificó el nombramiento como una “honrosa encomienda” y destacó su disposición de continuar en el servicio público desde esta nueva responsabilidad.

En los próximos días, Morena deberá definir quién asumirá la dirigencia nacional.