La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública reabrió de manera provisional el retorno subterráneo de avenida Las Torres, en la Carretera a Chapala, luego de las protestas realizadas en enero por vecinos de la colonia Las Pintas, en El Salto.

El paso, habilitado con señalización y reductores de velocidad, busca mejorar la seguridad vial mientras se concluyen los retornos definitivos contemplados en el proyecto de modernización y la ruta del Macrobús hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El retorno había sido cerrado por las obras, lo que detonó el bloqueo de los 12 carriles durante más de dos horas y generó severo congestionamiento, incluso obligando a pasajeros a caminar hacia la terminal aérea.

La dependencia se comprometió a mantenerlo abierto hasta concluir la infraestructura prevista. (Por Edgar Flores Maciel)