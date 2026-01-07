Luego de que ayer se suspendieron todos los medios de pago de impuestos, derechos y contribuciones, el gobierno de Guadalajara informa que este miércoles las recaudadoras ya trabajan y están abiertas desde las 6:00 horas, al haber presentado fallas durante los primeros días del año.

A través de redes sociales, las autoridades confirman que ya fue restablecido el sistema, por lo que la ciudadanía tapatía puede acudir a hacer los pagos de impuestos municipales como el predial, así como los derechos por licencias de comercios y espacios en panteones, entre otros.