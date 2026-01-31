Un juez de California reactivó la demanda por agresión sexual presentada por Ashley Walters contra Marilyn Manson, tras la entrada en vigor de una nueva ley que amplía los plazos para reabrir este tipo de casos.

El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, anuló la desestimación emitida en diciembre de 2025 y permitió que el litigio de la exasistente de Mansos continúe el 27 de marzo.

Walters acusa al músico de agresión sexual y abuso ocurridos entre 2010 y 2011.

El artista ha negado los señalamientos. (Por Katia Plascencia Muciño)