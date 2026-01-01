Legisladores de las bancadas de Morena, Hagamos y Futuro en el Congreso del Estado acusaron al gobernador Pablo Lemus Navarro de impulsar una campaña de desprestigio y desinformación en su contra, derivada de su postura a favor del dictamen para reconocer los derechos de las infancias trans.

Precisaron que el dictamen sometido a votación el pasado miércoles, y que fue rechazado por el pleno, no crea un nuevo derecho sino que establece un procedimiento administrativo para dar cumplimiento al mandato expreso hecho por el máximo tribunal del país en julio pasado.

Asimismo, los legisladores criticaron al gobernador por, a su juicio, intentar desviar la atención pública con este tema y no atender otras problemáticas del estado, como hechos de violencia, homicidios, desaparecidos, sarampión y transporte. (Por Marck Hernánez)