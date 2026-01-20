El Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco de Francia en el Santiago Bernabéu en duelo de la séptima fecha 7 de la Champions League con doblete de Kylian Mbappé, más tantos de Franco Mastantuono, Vinícius, Jude Bellingham y autogol de Thilo Kehrer. Con el triunfo el equipo “Merengue” llegó a 15 puntos y se mete a la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

La sorpresa de la jornada la dio el Bodo/Glimt de Noruega al vencer 3-1 al Manchester City con doblete de Kasper Waarst y anotación de Jens Hauge; por el City descontó, Rayan Cherki y fue expulsado Rodri.

En otros resultados; el Club Brujas de Bélgica derrotó por 4-1 al Kairat Almaty de Kazajistán. Arsenal de visitante venció 3-1 al Inter de Milán. El Paris Saint-Germain cayó 2-1 ante el Sporting en Portugal. El Tottenham aprovechó el jugar en casa para vencer 2-0 al Borussia Dortmund, mientras que el Copenhagen empató a un gol con el Nápoles. (Por Manuel Trujillo Soriano)