La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este martes en Palacio Nacional a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en un encuentro de carácter diplomático que se da en un momento clave para la relación trilateral de América del Norte.

La mandataria federal salió de Palacio Nacional para dar la bienvenida oficial a la representante canadiense por la Puerta de Honor, con el protocolo correspondiente a una jefa de Estado.

El encuentro se realiza en un contexto de tensiones regionales derivadas de los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la permanencia del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que ha generado inquietud en los gobiernos de México y Canadá respecto al futuro del acuerdo comercial.