El Real Madrid sufrió otra humillación en el Santiago Bernabéu, al caer 2-1 ante el Manchester City en el partido de la fecha 6 de la Champions League. Rodrygo adelantó a los “Merengues” al minuto 28, mientras que Nico O’Reilly y Erling Haaland de penal, le dieron la vuelta al marcador para el triunfo del City que llegó a 13 puntos y el Real Madrid se quedó con 12 unidades.

En otros juegos, el Arsenal de visitante derrotó 3-0 al Club Brujas. Benfica derrotó 2-0 al Nápoles. El Paris Saint-Germain rescató empate a cero en su visita al Athletic de Bilbao. Borussia Dortmund empató a dos goles Bodo/Glimt. Bayer Leverkusen empató a dos con el Newcastle y la Juventus de Turín doblegó 2-0 al Pafos. (Por Manuel Trujillo Soriano)