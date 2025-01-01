A unas horas de concluir el periodo de sesiones, las comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en fast track reformas a la Ley General de Salud para prohibir la producción, importación, venta y suministro de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La iniciativa plantea penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes incumplan la norma.
Morena argumentó que la medida busca proteger la salud pública y frenar riesgos asociados a estos dispositivos, mientras que la oposición advirtió que podría fomentar el mercado negro por falta de regulación.
El dictamen se prevé discutir en el pleno este mismo día.
Senado aprueba en comisiones prohibición total de vapeadores y cigarros electrónicos
