A unas horas de concluir el periodo de sesiones, las comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en fast track reformas a la Ley General de Salud para prohibir la producción, importación, venta y suministro de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

La iniciativa plantea penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes incumplan la norma.

Morena argumentó que la medida busca proteger la salud pública y frenar riesgos asociados a estos dispositivos, mientras que la oposición advirtió que podría fomentar el mercado negro por falta de regulación.

El dictamen se prevé discutir en el pleno este mismo día.