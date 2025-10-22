Real Madrid derrotó 1-0 a la Juventus de Turín en el Santiago Bernabéu, con solitario tanto de Jude Bellingham y logró mantener su paso perfecto en la Champions League.

El Liverpool rompió una racha de cuatro partidos consecutivos con derrota al golear de visitante por 5-1 al Eintracht Frankfurt. En Stamford Bridge el Chelsea goleó 5-1 al Ajax Amsterdam. Bayern Munich se impuso 4-0 al Brujas de Bélgica. Mientras que, el Galatasaray de Turquía derrotó 3-1 al Bodo de Noruega y el Athletic de Bilbao con idéntico marcador venció al Qarabag de Azerbaiyán. (Por Manuel Trujillo Soriano)