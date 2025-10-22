El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al mandatario colombiano Gustavo Petro como “un matón y un mal tipo”, al acusarlo de fabricar drogas y de haber “hecho mucho daño a su país”.

Las declaraciones, emitidas desde el Despacho Oval, ocurren días después de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia por su presunta inacción contra el narcotráfico.

El republicano aseguró que el país sudamericano “tiene fábricas de cocaína” y advirtió que las drogas que llegan a Estados Unidos “pasan por México”.

Las tensiones entre ambos gobiernos aumentaron tras la presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en el Caribe, situación que ha sido rechazada por Bogotá y Caracas.

El Pentágono informó además un nuevo operativo contra una “narcolancha” frente a las costas colombianas.