Quedaron listos los enfrentamientos de segunda ronda en la Champions League al realizarse este viernes un sorteo entre los clubes que no quedaron en los primeros 8 lugares de la clasificación, es decir del sitio 9 al 24.

Manchester City y Real Madrid, los dos últimos campeones del torneo, se enfrentarán por cuarto año consecutivo, solo que esta vez en la ronda de clasificación para los octavos de final.

En los demás enfrentamientos: Brujas vs Atalanta, Sporting Club vs Borussia Dortmund, Celtic vs Bayern Múnich, Juventus vs PSV Eindhoven, Feyenoord vs Milán, Brest vs París Saint-Germain y Mónaco vs Benfica.

La ida será el 11 y 12 de febrero. La vuelta, el 18 y 19 del mismo mes. (Por Martín Navarro Vásquez)