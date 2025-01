Este viernes a las 8:30 de la noche inicia la temporada en la Plaza Nuevo progreso de GDL con una corrida compuesta por el torero español Antonio Ferrera, el tlaxcalteca Sergio Flores y el michoacano Isaac Fonseca.

Será la primera corrida de toros de 11 programadas. Jorge López de los Reyes como gerente de la plaza habla de la forma en que se logró confeccionar la reactivación.

“Estamos afinando los últimos detalles con esta corrida nocturna que ha sido recibidas de buena manera por el público y ha llamado la atención no solo a nivel local, sino nacional el regreso de la fiesta a Guadalajara. La empresa logró armar una gran cantidad de festejos que con 11 en dos meses algo inédito y de calidad no solo en los toreros sino también en ganaderías”.

Por su parte Isaac Fonseca uno de los alternantes dijo que: “La gente de Guadalajara, de provincia, quiere ver toros aquí en la Perla Tapatía y para mi es un privilegio poder estar en esta reapertura en un cartel muy bonito. Esta va a ser la segunda tarde en la que me presente y muy curioso porque estuve en la última corrida y voy a estar en esta primera. Mi objetivo es cortar las orejas de los toros de Xajay”.

Este sábado la corrida será a las 5 de la tarde con Juan Pablo Sánchez, Diego Silveti y Juan Ortega; el domingo a las 4:30 de la tarde alternarán Enrique Ponce, Leo Valadez y Arturo Gilio, en la despedida del español. (Por Martín Navarro Vásquez)