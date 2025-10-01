El Gobierno de Tlaquepaque, a través de Protección Civil, realizó acciones de saneamiento en el Instituto Tlaquepaque tras detectarse casos de sarampión en el plantel.

En el lugar se desinfectaron aulas, baños y áreas comunes, donde estudian cerca de mil 800 alumnos.

El operativo buscó romper la cadena de transmisión y garantizar condiciones seguras para el regreso a clases este cinco de noviembre.

Además, el Ayuntamiento instaló módulos de vacunación en la Presidencia Municipal y en las oficinas federales de la Expo Ganadera.