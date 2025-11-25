El director de cine Emilio Maillé estrenó su más reciente trabajo, el documental “La Noche Eterna del Baby’O”, una producción que revive la historia, la cultura y el espíritu de la discoteca que fue un ícono social en México, especialmente entre las décadas de los 70, 80 y 90.

En entrevista con Notisistema, Maillé explicó que su documental va más allá del simple recuerdo de una discoteca y es el mostrar un fragmento de la historia del país pero a través de la música.

“El reflejo de muchos años de la vida de Acapulco y por ende de México, entonces había ahí maneras que me parecieron interesantes para entrarle a este proyecto y también de convertirlo en una especie de ópera dramático, playera, donde la música fueron muy muy importante”.

Ante el reto de contar una historia con poco material visual de archivo, Emilio Maillé utilizó las entrevistas para complementar la narración y reconstruir la atmósfera que se vivía en el legendario lugar.

“La Noche Eterna del Baby’O” ya está disponible en VIX. (Por Katia Plascencia Muciño)