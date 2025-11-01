En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Pablo Lemus Navarro reiteró que su administración mantiene como prioridad garantizar que mujeres y niñas vivan libres de agresiones.

Durante la presentación del avance federal para homologar en los 32 estados la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual (mediante la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal) se subrayó la importancia de unificar criterios para prevenir, denunciar y castigar este delito. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, llamó a las mexicanas a denunciar cualquier forma de violencia y recordó que no están solas. Lemus aseguró que Jalisco se suma al compromiso nacional para proteger la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres desde una convicción ética y social.

“Desde Jalisco nos adherimos al compromiso nacional por la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres. En Jalisco trabajamos de frente para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia, pero, sobre todo, que vivan muy felices. Lo hacemos desde nuestra responsabilidad institucional, desde nuestra convicción ética, humana, social y familiar”.