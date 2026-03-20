El gobierno de Tlaquepaque realizó un foro de consulta pública para recabar propuestas ciudadanas rumbo a la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano.

Al encuentro asistieron más de cien personas de sectores sociales, académicos y empresariales, quienes aportaron ideas para un crecimiento más ordenado y sustentable.

Autoridades destacaron que el municipio enfrenta retos por la expansión urbana y la presión sobre recursos naturales.

El Ayuntamiento adelantó que se realizará un segundo foro para ampliar la participación y fortalecer la planeación del territorio.