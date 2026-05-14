El Aeropuerto Internacional de Guadalajara inició una nueva etapa de su Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029 con la construcción de un nuevo acceso vial sobre la carretera a Chapala, como parte de las obras para atender el aumento de pasajeros previsto durante el Mundial 2026.

Los trabajos iniciaron el 13 de mayo, se realizan en horario nocturno e incluyen el montaje de una estructura metálica con cierres parciales de carriles en distintos tramos y fechas.

Se espera sean terminados el 30 de mayo.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico pidió a los usuarios anticipar sus traslados ante posibles afectaciones viales.

Se estima que en junio la terminal movilice hasta dos millones de pasajeros por la llegada de turistas, selecciones y organizadores de la FIFA.

Entre las mejoras destacan una segunda pista, ampliación del estacionamiento y nuevos hangares, oficinas y áreas comerciales.