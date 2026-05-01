Documentos desclasificados por los Archivos Nacionales de Estados Unidos revelaron que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, mantiene presencia en México al menos desde 1934.

Los archivos, difundidos en marzo de 2025 y relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, incluyen referencias a operaciones en la entonces Ciudad de México y a intervenciones telefónicas contra políticos mexicanos durante la Guerra Fría.

La información surge en medio de recientes polémicas por presuntas acciones de agentes estadounidenses en territorio nacional, particularmente en Chihuahua y en un operativo ligado al Cártel de Sinaloa cerca del AIFA.

Aunque autoridades de ambos países negaron participación directa de la Sía en estos casos, la difusión de los documentos volvió a abrir el debate sobre la cooperación bilateral en seguridad y la actuación de agencias extranjeras en México.