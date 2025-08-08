La Agencia de Investigaciones de Nuevo León realizó un operativo contra el narcomenudeo en el sector centro-norte de Monterrey, con al menos cinco cateos simultáneos en colonias como Luis Echeverría, Garza Nieto y 10 de Marzo.

Las acciones derivaron en la detención de varios sospechosos y el aseguramiento de drogas, aunque no se precisó el tipo ni la cantidad.

Entre los inmuebles revisados destaca una propiedad en la colonia 10 de Marzo, donde tres personas fueron arrestadas por presuntamente violar sellos oficiales; el lugar ya había sido asegurado el 13 de marzo.

La Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para determinar el alcance de los decomisos.